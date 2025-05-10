При ударе Пакистана по Кашмиру погиб высокопоставленный индийский чиновник

Пакистан начал полномасштабную военную операцию, есть жертвы и раненые.
В результате ударов Пакистана по Джамму и Кашмиру высокопоставленный правительственный чиновник был убит, а двое его сотрудников получили тяжелые ранения. Об этом сообщили официальные источники.
«Заместитель комиссара Раджури, Радж Кумар Тхапа и два его сотрудника были серьезно ранены, когда артиллерийский снаряд попал в его дом в городе Раджури», — передает издание PTI. Они госпитализированы. Тхапа скончался от полученных травм. Состояние его подчиненных оценивается как критическое.
Также в результате обстрелов были повреждены дома мирных жителей в Раджури. Еще один мирный житель доставлен в больницу, пишет ANI.
Утром в субботу Пакистан объявил о начале полномасштабной военной операции против Индии. Страна нанесла удары по авиабазам, также сообщается, что Пакистан вывел из строя 70% электросети Индии.