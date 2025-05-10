При ударе Пакистана по Кашмиру погиб высокопоставленный индийский чиновник

«Заместитель комиссара Раджури, Радж Кумар Тхапа и два его сотрудника были серьезно ранены, когда артиллерийский снаряд попал в его дом в городе Раджури», — передает издание PTI. Они госпитализированы. Тхапа скончался от полученных травм. Состояние его подчиненных оценивается как критическое.