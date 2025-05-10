Пьяный мужчина насмерть сбил пешехода и ранил ножом пятерых на Сахалине

На Сахалине, в городе Корсакове, пьяный мужчина ранил тесаком не менее пяти человек возле магазина «Пивной рай», затем сел за руль автомобиля, сбил прохожего насмерть и оставил машину на его теле. Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.