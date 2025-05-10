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Пьяный мужчина насмерть сбил пешехода и ранил ножом пятерых на Сахалине

На Сахалине, в городе Корсакове, пьяный мужчина ранил тесаком не менее пяти человек возле магазина «Пивной рай», затем сел за руль автомобиля, сбил прохожего насмерть и оставил машину на его теле. Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.

На Сахалине, в городе Корсакове, пьяный мужчина ранил тесаком не менее пяти человек возле магазина «Пивной рай», затем сел за руль автомобиля, сбил прохожего насмерть и оставил машину на его теле. Об этом стало известно в пятницу, 9 мая.

После этого он вышел из машины, угрожая окружающим ножом, и скрылся с места преступления.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за убийство. Местная прокуратура взяла дело на особый контроль, передает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

6 мая водитель автомобиля «Опель» насмерть сбил 17-летнего подростка на питбайке на 20-м километре трассы Чехов — Кресты и скрылся с места происшествия. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.