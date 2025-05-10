Мошенники придумали схему кражи денег с помощью приложений

Как рассказало ведомство, мошенники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они убеждают установить приложение якобы для записи к врачу или передачи показаний счетчиков. В МВД подчеркнули, что представители государственных и медицинских организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту, и призвали граждан не реагировать на подобные сообщения.