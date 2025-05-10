Мошенники придумали схему кражи денег с помощью приложений

Мошенники убеждают россиян установить приложение якобы для записи к врачу.
Злоумышленники начали использовать приложение удаленного доступа для хищения личных данных и средств с банковских счетов граждан. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Они (мошенники — прим. URA.RU) призывают потенциальную жертву скачать приложение с удаленным управлением, выдавая при этом его за официальное», — передает ТАСС сообщение МВД. Там уточнили, что с использованием этого приложения киберпреступники способны получить полный контроль над устройством пользователя и вывести все средства с его банковского счета.
Как рассказало ведомство, мошенники звонят россиянам, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений, управляющих компаний, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они убеждают установить приложение якобы для записи к врачу или передачи показаний счетчиков. В МВД подчеркнули, что представители государственных и медицинских организаций не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту, и призвали граждан не реагировать на подобные сообщения.
Ранее МВД уже сообщало о новых схемах мошенничества. Злоумышленники взламывали аккаунты на портале «Госуслуги» с помощью функции демонстрации экрана на смартфоне, считывая персональные данные и коды подтверждения. Такие действия приводили к получению доступа к банковским счетам граждан.