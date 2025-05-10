Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии: что произошло в ночь на 10 мая

Пакистан заявил о начале масштабной военной операции против Индии.
Власти Пакистана сообщили о запуске масштабной военной операции, заявив, что эти действия являются реакцией на «непрекращающиеся провокации» со стороны Индии. О том, что происходит сейчас — в онлайн-трансляции URA.RU. Отмечается, что вооруженные силы Пакистана осуществили атаки на ряд индийских военных объектов. В ответ Индия нанесла ракетные удары по трем авиационным базам, одна из которых расположена вблизи пакистанской столицы. Подробности обострения индо-пакистанского конфликта за последние дни — в материале агентства.
Пакистан начал военную операцию против Индии.
Власти Пакистана сообщили о запуске масштабной военной операции, которая, по их заявлениям, стала реакцией на «постоянные провокационные действия» со стороны Индии. ВС Пакистана осуществили атаки на ряд военных объектов, расположенных на территории Индии. Об этом сообщает телеканал Geo. В результате ударов были повреждены авиабазы в Удхампуре и Патханкоте. Кроме того, по данным телеканала, был уничтожен склад, на котором хранились сверхзвуковые противокорабельные ракеты «БраМос».
В результате ударов Пакистана по региону Джамму и Кашмир в ысокопоставленный правительственный индийский чиновник был убит. Двое его сотрудников получили тяжелые ранения в результате обстрела, передает агентство PTI.
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Также сообщается, что в ходе кибератаки пакистанская сторона смогла вывести из строя до 70% энергосистемы Индии. В двух районах штата Джамму и Кашмир из-за напряженности с Пакистаном полностью отключили электричество. Кроме того, подобный блэкаут произошел в городе Джаландхар после обнаружения в небе беспилотника.
До этого индийская сторона нанесла ракетные удары по трем авиабазам в Пакистане — авиабаза Нур Хан в Равалпинди, авиабаза Рафики в Шоркоте в Пенджабе и авиабаза Мюрид в Чаквале в Пенджабе. По одному взрыву также было слышно в Равалпинди, в Лахоре и пакистанской столице — Исламабаде. Об этом рассказал представитель армии Пакистана, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри.
«Индия с помощью своих самолетов запустила ракеты класса “воздух-земля” Целями стали Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. Некоторые из них были перехвачены силами ПВО», — сказал генерал. Его слова приводит агентство Reuters. Кроме того, сообщается, что Пакистан полностью закрыл свое воздушное пространство.
Обострение конфликта случилось еще накануне.
В ночь с 8 на 9 мая индийские военно-воздушные силы осуществили авиационные удары по территории Пакистана. Основными целями нападения стали приграничные регионы в Джамму и Кашмире, а также в Раджастане. Атака стала ответом на обстрелы, проведенные Пакистаном днем ранее, в ходе которых погибло как минимум 16 мирных жителей.
Пограничные силы Индии предотвратили крупную попытку проникновения террористов в регион Джамму и Кашмир. В результате спецоперации были ликвидированы семь вооруженных боевиков, пытавшихся пересечь линию контроля на границе с Пакистаном.
Индийские пограничники пресекли масштабную попытку проникновения террористических группировок на территорию Джамму и Кашмира. В ходе проведенной спецоперации были уничтожены семь вооруженных боевиков, которые намеревались незаконно пересечь линию контроля, отделяющую Индию от Пакистана.
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Порядка 32 аэропортов, расположенных в северных и западных регионах Индии, будут недоступны для гражданских авиаперевозок. Такое решение принято в связи с проведением операции «Синдур» (началась 7 мая, прим. URA.RU) и ростом напряженности в отношениях с Пакистаном.
Ограничения будут действовать до утра 15 мая. Приостановлена работа аэропортов, расположенных в северных и западных регионах страны, в том числе в Амритсаре, Сринагаре и Джайсалмере. В аэропортах, включая крупнейший в Мумбаи, усилены меры безопасности.
Операция, проведенная Индией, вызвала острую реакцию со стороны Исламабада, который охарактеризовал ее как «акт войны» и ответил артиллерийскими обстрелами. По сообщениям обеих сторон, число погибших исчисляется десятками.