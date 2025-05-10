Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии: что произошло в ночь на 10 мая

Власти Пакистана сообщили о запуске масштабной военной операции, которая, по их заявлениям, стала реакцией на «постоянные провокационные действия» со стороны Индии. ВС Пакистана осуществили атаки на ряд военных объектов, расположенных на территории Индии. Об этом сообщает телеканал Geo. В результате ударов были повреждены авиабазы в Удхампуре и Патханкоте. Кроме того, по данным телеканала, был уничтожен склад, на котором хранились сверхзвуковые противокорабельные ракеты «БраМос».