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PTI: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека

В частности, пострадал высокопоставленный индийский чиновник.

Источник: Аргументы и факты

Три человека получили тяжёлые ранения в результате удара пакистанских военных по региону Джамму и Кашми, информирует PTI.

Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванных официальных лиц.

В частности, пострадал высокопоставленный индийский чиновник.

«Высокопоставленное государственное лицо находится среди трёх человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. В Пакистане заявили об уничтожении индийской авиабазы Адампур.

Также стало известно, что Индия нанесла серию ударов по трём авиабазам Пакистана.

По данным СМИ, из-за кибератаки Пакистана выведено из строя 70 процентов электросети Индии. Население Индии предупреждали об атаках хакеров.