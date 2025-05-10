PTI: при ударах Пакистана по Джамму и Кашмиру пострадали три человека

Три человека получили тяжёлые ранения в результате удара пакистанских военных по региону Джамму и Кашми, информирует PTI.
Агентство ссылается на информацию, полученную от неназванных официальных лиц.
В частности, пострадал высокопоставленный индийский чиновник.
«Высокопоставленное государственное лицо находится среди трёх человек, получивших критические ранения при пакистанском обстреле района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. В Пакистане заявили об уничтожении индийской авиабазы Адампур.
Также стало известно, что Индия нанесла серию ударов по трём авиабазам Пакистана.
По данным СМИ, из-за кибератаки Пакистана выведено из строя 70 процентов электросети Индии. Население Индии предупреждали об атаках хакеров.