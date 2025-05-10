Сийярто объяснил, почему Европа оттягивает мир на Украине

«Европейские политики избрали неверную стратегию. Окончание конфликта будет иметь последствия для этих политиков. Поэтому они хотят как можно дольше оттягивать этот момент», — заявил министр в интервью газете Neue Z? rcher Zeitung. По словам Сийярто, утверждения европейских представителей о возможности победы Киева и нецелесообразности перемирия способствуют затягиванию конфликта.