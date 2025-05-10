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Глава Джамму и Кашмир Абдулла: один человек погиб при обстреле Пакистана

Погиб чиновник, получивший ранение во время обстрела.

Источник: Аргументы и факты

Главный министр Джамму и Кашмира Омар Абдулла сообщил о смерти чиновника, который пострадал в результате обстрелов со стороны Пакистана.

Ранее агентство PTI, ссылаясь на официальные источники, сообщало о том, что три человека, включая высокопоставленного индийского чиновника, получили серьезные ранения в результате атак.

«Погиб наш дополнительный комиссар по развитию района Радж Кумар Таппа», — написал Абдулла в социальной сети X*.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. В Пакистане заявили об уничтожении индийской авиабазы Адампур.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.