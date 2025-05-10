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У Минобороны появились новые иски к «Военторгу» на миллионы рублей

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с рядом новых исковых заявлений к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать порядка четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в суде.

Суд рассмотрит принятие исков к производству.

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с рядом новых исковых заявлений к акционерному обществу «Военторг», требуя взыскать порядка четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в суде.

«С 5 мая было подано еще девять исковых заявлений от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО “Военторг”, — передает ТАСС слова представителя суда. Он уточнил, что общая сумма заявленных новых требований достигает 3 741 215 рублей. В настоящее время суд рассматривает возможность принятия соответствующих исковых заявлений к производству.

В начале апреля Минобороны также инициировало новый судебный иск к «Военторгу». Ведомство потребовало взыскать с компании сумму в размере 317 тысяч рублей, передает RT.