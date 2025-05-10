У Минобороны появились новые иски к «Военторгу» на миллионы рублей

«С 5 мая было подано еще девять исковых заявлений от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице АО “Военторг”, — передает ТАСС слова представителя суда. Он уточнил, что общая сумма заявленных новых требований достигает 3 741 215 рублей. В настоящее время суд рассматривает возможность принятия соответствующих исковых заявлений к производству.