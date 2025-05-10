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200 человек искали ребенка: поиски двухлетнего мальчика окончены в Иркутске

Двухлетнего мальчика нашли в поселке Иркутской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 10 мая в пабликах Иркутской области появилась шокирующая новость — пропал малыш. КП-Иркутск удалось узнать, что двухлетний мальчик исчез в поселке Оса.

— В 5:00 в полицию поступило заявление о пропаже ребенка от его родителей, — рассказали в ГУ МВД по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск. Кроме этого, взрослые обратились в поисковый отряд «ЛизаАлерт» по Иркутской области. На поиски малыша выдвинулись около 200 человек.

Однако в 10:00 поиски приостановились. К счастью, малыш найден живым. Где он точно был — пока не сообщается. Но известно, что криминала в деле нет. Уже сейчас ребенка доставили домой. С родителями будет проведена беседа.