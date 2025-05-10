Парад в Москве продемонстрировал мощ России (архивное фото).
Парад Победы, прошедший 9 мая в Москве, свидетельствует о том, что Украина лишена шансов на победу в конфликте с Россией. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Я смотрел [парад в Москве] немного, но достаточно, чтобы понять, что это мощные образы. У них (украинцев — прим. URA.RU) нет никакой победы, никаких доказательств силы», — заявил подполковник в эфире своего YouTube-канала.
Дэвис отметил, что поражение Украины неизбежно. Однако лишь глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает тщетно убеждать в обратном. По словам подполковника, заявления президента Украины звучат так, будто он стремится производить впечатление, сравнимое с появлением ушей Микки-Мауса на его голове.
Парад Победы в Москве прошел 9 мая, несмотря на намеки Зеленского на возможный удар по столице в этот день. Зеленский также отказался от предложенного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия.