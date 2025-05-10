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Sun: принц Гарри трижды ошибся адресом в поисках дома приятеля

Принц попал в объектив дверного звонка.

Источник: Аргументы и факты

Британский принц Гарри оказался в центре внимания, когда его запечатлела камера дверного звонка в лондонском районе Фулхэм, где он не раз ошибся адресом в поисках дома своего друга, сообщает газета Sun.

2 мая апелляционный суд Англии и Уэльса отклонил жалобы принца Гарри на решение Исполнительного комитета по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC), который решил сократить его уровень полицейской охраны во время пребывания в Великобритании. Принца засняла камера дверного звонка в ходе связанного с разбирательством визита в Лондон.

Согласно информации издания, «камера дверного звонка зафиксировала, как принц Гарри звонил в двери в поисках друга». Герцог Сассекский, находясь в Лондоне и утверждая, что чувствует себя небезопасно без вооруженной охраны, попытался найти нужный адрес как минимум в трех домах.

На одном из снимков видно, как он звонит в дверь и одновременно разговаривает по телефону. Один из очевидцев отметил, что принц звонил в двери на противоположных концах улицы, расстояние между которыми составляет несколько сотен метров, что показалось ему странным.

Ранее сообщалось, что принц Уильям хочет лишить принца Гарри и Меган Маркл титулов.