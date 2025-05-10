Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНДР заявили, что всегда будут рядом с Россией

ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров КНДР направили совместное поздравительное послание руководству Российской Федерации и всему российскому народу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корейская сторона заверила, что всегда будет рядом с Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В КНДР отметили готовность защищать суверенитет России.

ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров КНДР направили совместное поздравительное послание руководству Российской Федерации и всему российскому народу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корейская сторона заверила, что всегда будет рядом с Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Рядом со сражающейся Россией, с побеждающей Россией всегда будет находиться Корейская Народно-Демократическая Республика», — говорится в поздравлении. Его текст опубликован на сайте ЦТАК.

Власти подчеркнули, что КНДР и Россия, опираясь на нормы международного права и положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, успешно провели совместную операцию по освобождению Курской области. Это позволило вывести союзнические отношения двух стран на новый уровень. В Корее подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку российской стороне в вопросах защиты государственного суверенитета.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что общение Владимира Путина с военнослужащими КНДР свидетельствует о признании их героизма, проявленного в Курской области. Он также отметил, что в параде принимали участие представители высшего офицерского состава Корейской народной армии, передает RT.