В КНДР заявили, что всегда будут рядом с Россией

ЦК ТПК, Госсовет КНДР, Президиум ВНС КНДР и Кабинет Министров КНДР направили совместное поздравительное послание руководству Российской Федерации и всему российскому народу по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Корейская сторона заверила, что всегда будет рядом с Россией. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).