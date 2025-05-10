«На этот раз Россия не сдержалась»: что зарубежные СМИ написали о Параде Победы в Москве

Венесуэльское издание El Universal отмечает, что в России данный праздник рассматривается как символ национальной гордости. «Прошедший в пятницу парад стал крупнейшим с момента начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году». В российскую столицу прибыли рекордное за последние десять лет число мировых лидеров, среди которых были такие заметные фигуры, как председатель КНР Си Цзиньпин, занявший место рядом с Владимиром Путиным, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Присутствие этих гостей стало свидетельством стремления Путина продемонстрировать, что западным странам не удалось изолировать Россию на международной арене".