«На этот раз Россия не сдержалась»: что зарубежные СМИ написали о Параде Победы в Москве

Особое внимание зарубежная пресса уделила демонстрации военной мощи РФ и присутствию китайского лидера Си Цзиньпина.
Накануне в России отметили 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные парады прошли по всей стране. На праздничном событии в Москве присутствовали лидеры почти тридцати государств. По Красной площади прошли иностранные парадные расчеты вооруженных сил дружественных стран.
Почетным гостем парада выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Европейские страны на мероприятии представляли президент Сербии Александр Вучич и глава правительства Словакии Роберт Фицо. Как зарубежные СМИ отреагировали на парад, посвященный 80-летию Победы в Москве — подробности в материале URA.RU.
Испания.
В параде принимали участия около 11 тысяч военных из РФ и иностранных государств, а также 1,5 тысячи бойцов спецоперацииФото: Роман Наумов © URA.RU.
Испанская газета El Pais подробно освещает атмосферу торжественных мероприятий, акцентируя внимание на преемственности поколений военнослужащих. «Рядом с Кремлем были размещены плакаты с надписью: “Победа будет за нами”, при этом делается акцент на будущем, а не на прошлом. Одним из ключевых эпизодов парада стало прохождение колонны ветеранов, принимавших участие в текущей специальной военной операции. Возглавил взвод спецназа командир БПЛА, удостоенный звания Героя России.
Кроме военного парада, посвященного Дню Победы, на территории России организуются и другие памятные мероприятия. Одним из ключевых событий считается акция «Бессмертный полк» — массовое шествие, в ходе которого участники несут портреты своих родственников, принимавших участие в боевых действиях или ставших жертвами нацистской агрессии".
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Издание El Periodico отмечает, что в День Победы Россия подчеркивает свои международные связи. "В 2025 году в России отмечается 80-я годовщина Победы. На фоне продолжающегося конфликта с Украиной эта дата приобретает особое значение, способствуя сплочению общества и поддержанию боевого духа военнослужащих, участвующих в СВО.
Несмотря на существующие разногласия, российские власти проводят аналогии между событиями Второй мировой войны и текущими действиями на Украине. Для Москвы крайне важно участие иностранных делегаций в праздничных мероприятиях. Главы дружественных государств получили возможность наблюдать за масштабным парадом с трибун для почетных гостей. По сообщениям российских СМИ, в пятничное утро по улицам города прошли около 11,5 тысячи военнослужащих, а также была продемонстрирована современная бронетехника и авиация. Российская сторона использует празднование Дня Победы не только как средство выражения патриотизма, но и как инструмент для укрепления международных связей".
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Как сообщает автор материала, опубликованного в испанской газете La Vanguardia, праздничные мероприятия в РФ проходят с особым размахом. "Для Владимира Путина это — знаменательная дата. Как и ежегодно, 9 мая в России отмечается День Победы. На Красной площади в Москве проводится традиционный военный парад. В нынешнем году исполняется 80 лет со дня победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Президент России решил отметить юбилей особо торжественно, пригласив на мероприятие множество зарубежных лидеров.
Празднование победы в Великой Отечественной войне является значимым событием для всей России. Как непосредственно 9 мая, так и в предшествующие этому дню даты, жители страны вместе с семьями собираются в центре Москвы, чтобы наблюдать прохождение военной техники, включая танки, автомобили КАМАЗ с боевыми беспилотниками, баллистическими ракетами и другими образцами вооружения российских ВС".
Венесуэла.
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Венесуэльское издание El Universal отмечает, что в России данный праздник рассматривается как символ национальной гордости. «Прошедший в пятницу парад стал крупнейшим с момента начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году». В российскую столицу прибыли рекордное за последние десять лет число мировых лидеров, среди которых были такие заметные фигуры, как председатель КНР Си Цзиньпин, занявший место рядом с Владимиром Путиным, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Присутствие этих гостей стало свидетельством стремления Путина продемонстрировать, что западным странам не удалось изолировать Россию на международной арене".
Колумбия.
Автор материала, опубликованного в колумбийском издании El Espectador, выражает удивление по поводу того, что «сотрудничество между Россией и Китаем достигло беспрецедентно высокого уровня. Оно заключается в стремлении обеих сторон продемонстрировать “единый фронт” в противостоянии западным странам. Во время военного парада в Москве, также отмечает автор, Владимир Путин и Си Цзиньпин разместились рядом и активно обсуждали различные вопросы».
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Как пишет агентство El Tiempo в нынешнем параде впервые были задействованы беспилотники, которые продемонстрировали свою значительную эффективность в ходе специальной военной операции. "Несмотря на то, что Киев официально не поддержал объявленное Владимиром Путиным одностороннее трехдневное перемирие, украинским БПЛА не удалось нарушить праздничные мероприятия в российской столице — с четверга они не пересекали российскую территорию.
Данный день имел особое значение для Владимира Путина. Глава российского государства, пребывая в приподнятом настроении, занял место на трибуне между председателем КНР Си Цзиньпином и ветераном Великой Отечественной войны Иваном Мартынушкиным, которому исполнилось сто лет. Мартынушкин является одним из немногих ныне живущих очевидцев событий той эпохи. В январе 1945 года он принимал участие в освобождении Красной армией концентрационного лагеря Освенцим, расположенного на территории Польши".
США.
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Американская газета The Washington Post сообщает, что Россия рассчитывает на успех в конфликте на Украине, приурочив это к 80-й годовщине победы над нацистской Германией.
«На фоне разногласий между США и европейскими странами, а также усиления давления на вооруженные силы Украины и переговоров о мире, проходящих преимущественно на условиях Москвы, Владимир Путин демонстрирует уверенность в своих позициях. В пятницу, когда по Красной площади в честь годовщины победы СССР над нацистской Германией проследуют российские танки, ракеты и БПЛА, к российскому президенту присоединились не менее двадцати мировых лидеров. Это событие станет для Путина значительным успехом и символом его статуса на мировой арене, несмотря на попытки стран Запада добиться его изоляции».
Корреспондент CNN отметила, что «на этот раз Россия не сдержалась». Она также подвергла критике использование георгиевской ленты. По ее словам, главы ряда государств появились с этим символом, который запрещен в ряде стран как символ агрессии.
В американском новостном агентстве Associated Press отмечают важность праздника 9 мая, а также какую роль он играет в сознании россиян. "В России 9 мая отмечается День Победы, считающийся главным светским праздником государства. Проведение военного парада и различных церемоний служит демонстрацией стремления Москвы подчеркнуть свою международную силу, а также укрепить партнерские отношения с союзниками в условиях противостояния Западу на фоне продолжающегося конфликта на Украине.
Во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов Советский Союз понес потери, составившие 27 миллионов человек. Эта невосполнимая утрата оказала значительное влияние на формирование национальной памяти и идентичности".
Великобритания.
Как отмечает корреспондент издания Guardian, в Москве присутствуют главы государств со всего мира. «Россия организует масштабный парад в Москве — “самый большой в истории” — на следующий день после отмечаемого в Европе Дня Победы.
Также РФ продолжает демонстрировать свою военную силу на фоне продолжающейся специальной операции на территории Украины. Президент России Владимир Путин проводит встречи с рядом иностранных лидеров, среди которых председатель КНР Си Цзиньпин, а также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Несмотря на неоднократные критические заявления со стороны Брюсселя, премьер-министр Словакии Роберт Фицо также принимает участие в мероприятии, оставаясь единственным представителем стран Евросоюза.
Британский телеканал рассказывает о том, что на параде в Москве особо выделялось присутствие китайского лидера. Также упоминается и про лидера КНДР Ким Чен Ына.
По Красной площади проехали больше сотни единиц военной техникиФото: Роман Наумов © URA.RU.
"Российская сторона сообщила, что в церемонии ожидается участие глав 27 государств, однако особое внимание было приковано к визиту председателя КНР. Си Цзиньпин занял почетное место на мероприятии и был замечен с оранжево-черной георгиевской лентой, которую в России считают символом воинской доблести. При этом в ряде соседних государств использование этой ленты находится под запретом.
Поворот России в сторону Востока был особо отмечен участием военных подразделений из Северной Кореи, Вьетнама и Монголии. В Курской области России тысячи военнослужащих из КНДР принимали участие в боевых действиях против украинской армии. Президент Владимир Путин лично приветствовал некоторых из этих военнослужащих на Красной площади, вручив одному из них орден и обняв его. В свою очередь, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил российское посольство в Пхеньяне, продемонстрировав тем самым дальнейшее укрепление отношений между Пхеньяном и Москвой".
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Британское агентство Reuters сообщает, что приезд иностранных лидеров в Москву свидетельствует о том, что страна не находится в международной изоляции. "Для граждан России, а также для многих жителей стран, ранее входивших в состав Советского Союза, 9 мая занимает особое, почти священное место среди памятных дат. Президент Владимир Путин неоднократно использовал память о событиях Второй мировой войны в качестве инструмента для консолидации общества.
По заявлениям Кремля, участие на торжественных мероприятиях таких союзников России, как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также представителей ряда государств из числа бывших советских республик, Африки, Азии и Латинской Америки, служит доказательством того, что Москва не находится в международной изоляции. Даже несмотря на стремление бывших западных союзников по антигитлеровской коалиции дистанцироваться от России".