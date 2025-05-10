Бородай рассказал о депутатах, участвующих в СВО ради статуса ветерана

По его словам, среди них могут быть местные депутаты, волонтеры и военные блогеры, стремящиеся продвинуться по службе или войти в различные структуры. Бородай отметил, что отличить настоящих фронтовиков смогут только те, кто сам был на передовой, подчеркнув, что подлинные ветераны, как правило, имеют немного наград и получают их позже других.