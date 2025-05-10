Sky News: убийца детей в Саутпорте Рудакубана напал на надзирателя в тюрьме

В конце июля 2024 года многие города Великобритании охватили массовые протесты после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. В результате трагедии погибли трое детей, а еще несколько детей и двое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Преступником оказался уроженец Уэльса Аксель Рудакубана.