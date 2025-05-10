Sky News: убийца детей в Саутпорте Рудакубана напал на надзирателя в тюрьме

Отбывающий тюремное заключение за жестокое нападение на детей в британском Саутпорте Аксель Рудакубана совершил нападение на сотрудника исправительного учреждения. По факту случившегося полиция инициировала расследование, сообщает Sky News.
«Полиция расследует предполагаемое нападение на сотрудника тюрьмы Белмарш, совершенное убийцей троих детей из Саутпорта Акселем Рудакубаной», — уточняется в публикации.
Рудакубану приговорили к пожизненному заключению по тринадцати пунктам обвинения. Он признал свою вину в убийстве троих детей, десяти покушениях на убийство, незаконном владении оружием, производстве рицина и хранении «подготовительного руководства» «Аль-Каиды»*. После оглашения приговора депутаты Ли Андерсон и Руперт Лоу подняли вопрос о возобновлении обсуждения возврата в стране смертной казни «в исключительных случаях».
По данным телеканала, заключенный вскипятил воду в чайнике, находящемся в его камере, и вылил кипяток на надзирателя. Пострадавшего доставили в больницу. Он получил незначительные повреждения.
В конце июля 2024 года многие города Великобритании охватили массовые протесты после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. В результате трагедии погибли трое детей, а еще несколько детей и двое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Преступником оказался уроженец Уэльса Аксель Рудакубана.
Ранее сообщалось, что в Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека.
*Запрещенная в России террористическая организация.