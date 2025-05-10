Мошенники в РФ начали красть деньги через приложение от имени поликлиник

Злоумышленники используют приложение для удаленного доступа, чтобы завладеть личной информацией и средствами на банковских счетах россиян. Они убеждают своих жертв установить вредоносную программу, маскируя её под официальное приложение жилищно-коммунальных служб или медицинских учреждений.
О новом способе обмана граждан рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Мошенники, выдавая себя по телефону за сотрудников поликлиник или других организаций, начали предлагать потенциальным жертвам загрузить определенное приложение.
Преступники могут утверждать, что данное приложение необходимо для записи к врачу или для отправки данных со счетчиков воды. Как только пользователь заходит в программу, аферисты сразу получают доступ к его счетам и личным данным.
Ранее в МВД сообщили, как мошенники обманывают продавцов в Сети.