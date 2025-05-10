Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пациентки в Иркутской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти пациентки в Иркутской области из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом irk.aif.ru сообщили в СКР.
«В апреле 2025 года 24-летней жительнице Иркутской области ввели анестезирующий лекарственный препарат для проведения операции», — отметили в ведомстве. — «Это повлекло развитие аллергической реакции. Спустя непродолжительное время пациентка умерла».
Кроме того, отмечается непринятие мер к своевременной транспортировке девушки в областную больницу.
СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело. Председатель СКР затребовал у руководителя Следкома Приангарья доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.