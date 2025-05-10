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Бастрыкин взял на контроль дело о смерти пациентки в Иркутской области

Уголовное дело возбуждено по факту смерти девушки из-за ненадлежащего оказания медпомощи.

Источник: РИА "Новости"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смерти пациентки в Иркутской области из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Об этом irk.aif.ru сообщили в СКР.

«В апреле 2025 года 24-летней жительнице Иркутской области ввели анестезирующий лекарственный препарат для проведения операции», — отметили в ведомстве. — «Это повлекло развитие аллергической реакции. Спустя непродолжительное время пациентка умерла».

Кроме того, отмечается непринятие мер к своевременной транспортировке девушки в областную больницу.

СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело. Председатель СКР затребовал у руководителя Следкома Приангарья доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.