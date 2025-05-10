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Медведь растерзал пожарного во время операции в лесу Забайкалья

В Хилокском округе Забайкалья медведь атаковал пожарного, отделившегося от группы коллег во время тушения лесных пожаров. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил Babr Mash.

В Хилокском округе Забайкалья медведь атаковал пожарного, отделившегося от группы коллег во время тушения лесных пожаров. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил Babr Mash.

По предварительным данным, двое спасателей отделились от отряда. Один из них был смертельно ранен медведем, а второй считается пропавшим без вести. В связи с инцидентом начаты поисковые мероприятия, а прокуратура инициировала проверку обстоятельств произошедшего, передает Telegram-канал.

Такие случаи нападения животных — не редкость. Мужчина 74-х лет был растерзан медведем, когда пас коз в лесу недалеко от своего дома в Индии. В то время, как он с невесткой подошел к ручью, женщина осталась выше по течению, чтобы собрать траву, а пенсионер спустился в долину, где козы могли найти корм. Именно тогда на Бирбала Сингха напал медведь.