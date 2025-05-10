В Латвии ловят «нарушителей» за лайки к постам о Дне Победы

Там добавили, что 9 мая в Латвии отмечается значительное присутствие полиции — стражи порядка дежурят как на городских улицах, так и на кладбищах. Сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание выявлению тех, кто нарушает действующие запреты, в частности, граждан с георгиевскими лентами. Однако, несмотря на официальные ограничения, жители страны продолжают посещать сохранившиеся памятники, чтобы отдать дань уважения павшим воинам, благодаря которым была одержана Победа.