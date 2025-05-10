Полиция Латвии следит за тем, чтобы на груди у граждан не было георгиевских ленточек.
В Латвии ввели ограничения и штрафы в связи с отмечаемым 9 мая 80-летием Победы. Власти отслеживают пользователей социальных сетей, которые ставят отметки «нравится» под публикациями, посвященными Дню Победы. Об этом сообщило издание argumenti.ru.
«[В Латвии] были введены запреты и штрафы: запрещено проводить публичные мероприятия, связанные с 9 мая, нельзя даже приближаться с цветами к местам, где ранее находились памятники. В социальных сетях тоже ловят “нарушителей”, например, за лайк к посту о Дне Победы», — сообщили argumenti.ru.
Там добавили, что 9 мая в Латвии отмечается значительное присутствие полиции — стражи порядка дежурят как на городских улицах, так и на кладбищах. Сотрудники правоохранительных органов уделяют особое внимание выявлению тех, кто нарушает действующие запреты, в частности, граждан с георгиевскими лентами. Однако, несмотря на официальные ограничения, жители страны продолжают посещать сохранившиеся памятники, чтобы отдать дань уважения павшим воинам, благодаря которым была одержана Победа.
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