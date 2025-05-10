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Бастрыкин просит доклад о выпавшей из автобуса Прикамья пожилой пассажирке

Женщина упала на проезжую часть.

Источник: РИА "Новости"

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об инциденте с выпавшей из автобуса в Березниках Пермского края пассажиркой, сообщили в Информационном центре СК РФ.

Речь идёт о происшествии, которое случилось 7 мая.

Жители Березников рассказали в соцсетях, что на одной из остановок водитель автобуса начал движение, не убедившись в том, что все желающие пассажиры успели выйти из салона или войти в него. В результате пожилая женщина выпала на проезжую часть, сильно ударившись рукой.

«В СУ СК России по Пермскому краю по факту оказания небезопасных транспортных услуг в Березниках организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о её промежуточных результатах и о принятом по итогам решении», — пояснили в Информационном центре СК РФ.

Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на пожилую женщину в Пермском крае.