Бастрыкин просит доклад о выпавшей из автобуса Прикамья пожилой пассажирке

Жители Березников рассказали в соцсетях, что на одной из остановок водитель автобуса начал движение, не убедившись в том, что все желающие пассажиры успели выйти из салона или войти в него. В результате пожилая женщина выпала на проезжую часть, сильно ударившись рукой.