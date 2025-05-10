Экс-замгубернатора Брянской области обвинили в получении взяток через сына

Экс-замглавы губернатора был задержан в марте текущего года. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам получения взятки, а его сыну Антону Тимошенко вменяется посредничество в этих преступлениях. Только через сына он получил не менее 469,5 тысячи рублей, имущество и услуги на 121,2 тысячи рублей.