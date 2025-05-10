Депутат Госдумы: мошенники начнут говорить голосом близкого человека

До конца текущего года каждый второй житель России может стать жертвой мошеннических атак с использованием дипфейков — голосовых сообщений и звонков от якобы их родственников. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков («Единая Россия»).