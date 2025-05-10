Челябинка поблагодарила инспекторов ДПС за спасение жизни своего отца

«Хочу поблагодарить инспекторов ДПС ГАИ г. Чебаркуля, которые своевременно прибыли на место ДТП на 1815 км. автодороги Москва-Челябинск днем 30 апреля, оказали помощь моему отцу, по прибытию на место медиков, сопроводили его в больницу, при этом поддерживали связь с родными и координировали движение в месте ДТП. Спасибо за отлично выполненную работу!» — поблагодарила сотрудников женщина.