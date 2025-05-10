Челябинка поблагодарила инспекторов ДПС за спасение жизни своего отца

Челябинка Олеся выразила благодарность сотрудникам Госавтоинспекции из города Чебаркуля за оказанную помощь её 76-летнему отцу, попавшему в аварию на участке федеральной трассы М-5 на Южном Урале. Об этом сообщает ГУ МВД России региона.
«На трассе после аварии автомобиль Nissan оказался под колесами большегруза. Водитель серьезно пострадал, машина скорой помощи доставила его в больницу. Мужчина успел сообщить нам телефон дочери, с которой мы поддерживали связь, держали в курсе происходящего», — рассказывает инспектор ДПС старший лейтенант полиции Евгений Мухаметьев.
Совместно с экипажем областного полка ДПС, полицейские организовали реверсивное движение, остановив движение по одной полосе до тех пор, пока машины не были убраны с дороги.
«Хочу поблагодарить инспекторов ДПС ГАИ г. Чебаркуля, которые своевременно прибыли на место ДТП на 1815 км. автодороги Москва-Челябинск днем 30 апреля, оказали помощь моему отцу, по прибытию на место медиков, сопроводили его в больницу, при этом поддерживали связь с родными и координировали движение в месте ДТП. Спасибо за отлично выполненную работу!» — поблагодарила сотрудников женщина.