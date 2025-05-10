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Казахстанца, обвиняемого в мошенничестве на 45 млн тенге, экстрадировали из Польши

Из Польши в Казахстан экстрадировали мужчину, подозреваемого в хищении 45 млн тенге под предлогом поставки грузовиков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Источник: Генпрокуратура РК

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Польши экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере.

сообщили в ведомстве

Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел денежными средствами потерпевшего на сумму 45 млнтенге, пообещав привезти из Польши 2 грузовых автомобиля, однако не предоставив их, скрылся с полученной суммой денег.

В феврале 2025 года он задержан в г. Бодзентын и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

уточнили в Прокуратуре