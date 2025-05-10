МИД Украины выразил демарш странам, лидеры которых посетили Парад Победы

В сообщении подчеркивается значительный вклад украинского народа, наряду с другими народами антигитлеровской коалиции и бывшего Советского Союза, в достижение победы над нацизмом 80 лет назад. Украина заявляет, что не допустит попыток России якобы присвоить себе историческую память и преуменьшить роль украинцев в этих событиях.