В Приморье 29-летний мужчина скончался под колесами грузового поезда

Уссурийская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти на железной дороге. ЧП произошло в ночь на 10 мая на станции «Лазо», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.