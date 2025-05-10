В Приморье 29-летний мужчина скончался под колесами грузового поезда

Уссурийская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти на железной дороге. ЧП произошло в ночь на 10 мая на станции «Лазо», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По предварительной информации ведомства, 29-летний мужчина перебегал железнодорожные пути, в то время как навстречу ему двигался грузовой поезд.
Машинист подал звуковой сигнал, однако мужчина его проигнорировал. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения.
«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уссурийской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности».