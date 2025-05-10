Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье 29-летний мужчина скончался под колесами грузового поезда

По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

Источник: Комсомольская правда

Уссурийская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства смерти на железной дороге. ЧП произошло в ночь на 10 мая на станции «Лазо», сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации ведомства, 29-летний мужчина перебегал железнодорожные пути, в то время как навстречу ему двигался грузовой поезд.

Машинист подал звуковой сигнал, однако мужчина его проигнорировал. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Уссурийской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение смерти по неосторожности».