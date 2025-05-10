В Тольятти 9 мая несколько человек избили 13-летнего подростка

В свою очередь, по данным областного главка, в тот же день в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району поступило сообщение о конфликте между неизвестными лицами. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.