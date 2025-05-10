В Тольятти 9 мая несколько человек избили 13-летнего подростка

9 мая в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение 13-летнего подростка в Тольятти. Согласно опубликованной информации, несколько человек напали на несовершеннолетнего, в результате чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело. Следователями СКР проводится установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к преступлению.
В свою очередь, по данным областного главка, в тот же день в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району поступило сообщение о конфликте между неизвестными лицами. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Самаре СК завел уголовное дело после падения ребенка в колодец в центре города.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!