Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти 9 мая несколько человек избили 13-летнего подростка

9 мая в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение 13-летнего подростка в Тольятти.

9 мая в социальных сетях появилось видео, на котором зафиксировано избиение 13-летнего подростка в Тольятти. Согласно опубликованной информации, несколько человек напали на несовершеннолетнего, в результате чего он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Александра Воеводина возбуждено уголовное дело. Следователями СКР проводится установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к преступлению.

В свою очередь, по данным областного главка, в тот же день в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району поступило сообщение о конфликте между неизвестными лицами. В настоящее время полицейскими проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Самаре СК завел уголовное дело после падения ребенка в колодец в центре города.

Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!