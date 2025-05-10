The Telegraph узнала об отставке главы британского флота из-за романа с подчиненной

«Глава Королевского флота ушел в отставку из-за обвинений в том, что у него были отношения с коллегой-женщиной, находившейся под его командованием», — пишет издание. Там уточнили, что адмирал временно отстранен от исполнения служебных обязанностей на время расследования, которое проводит Министерство обороны по факту его предполагаемой внебрачной связи.