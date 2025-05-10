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Армия Индии: Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты

Армия Индии заявила, что Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты Индии. Также сообщается, что страна перебрасывает войска к границе.

Индия обвинила военных Пакистана в подвержении опасности гражданских объектов.

Армия Индии заявила, что Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты Индии. Также сообщается, что страна перебрасывает войска к границе.

«Противник с применением беспилотников, дальнобойного оружия, барражирующих боеприпасов и истребителей атаковал гражданские объекты. Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации», — передает департамент по связям с общественностью Минобороны Индии.

Согласно сообщению, пакистанские власти атаковали храм Шамбху и жилые районы в Джамме. Ранее передавали, что пять человек погибли, в том числе, высокопоставленные индийский чиновник, его помощники госпитализирвоаны. Разрушены несколько домов.