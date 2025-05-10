Армия Индии: Пакистан атаковал гражданские и религиозные объекты

Согласно сообщению, пакистанские власти атаковали храм Шамбху и жилые районы в Джамме. Ранее передавали, что пять человек погибли, в том числе, высокопоставленные индийский чиновник, его помощники госпитализирвоаны. Разрушены несколько домов.