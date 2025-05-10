Майские праздники в Приморье омрачили «пьяные» ДТП

Трагедия разыгралась на 375 км трассы А-370 «Уссури», где 55-летний водитель Toyota Corona Premio с 23-летним стажем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал дистанцию и врезался в Lada Vesta. Оба автомобиля слетели в кювет, получив серьёзные повреждения. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Toyota (мужчины 53 и 55 лет), а также пассажиры Lada Vesta (36-летняя женщина и двое детей 7 и 9 лет). Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.