Пять человек отравились во время похода в горах Крыма

Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, инцидент произошел в труднодоступной горной местности, где пострадавшим потребовалась экстренная помощь.
Сообщение о происшествии поступило с указанием, что точное местоположение пострадавших неизвестно. На поиски незарегистрированной группы отправились спасатели МЧС России и ГКУ РК «Крым-СПАС». Туристов обнаружили в районе реки Бурульча, на Лопуховой поляне.
Всего в группе находилось 14 человек. Спасатели эвакуировали семью из пятерых человек и передали медикам для оказания необходимой помощи.
В операции были задействованы пять специалистов МЧС и одна единица техники.