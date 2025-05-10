Пять человек отравились во время похода в горах Крыма

Сообщение о происшествии поступило с указанием, что точное местоположение пострадавших неизвестно. На поиски незарегистрированной группы отправились спасатели МЧС России и ГКУ РК «Крым-СПАС». Туристов обнаружили в районе реки Бурульча, на Лопуховой поляне.