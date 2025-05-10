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Пять человек отравились во время похода в горах Крыма

На Долгоруковской яйле в районе Партизанской тропы пятеро туристов, в том числе трое детей, получили отравление.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Крыму, инцидент произошел в труднодоступной горной местности, где пострадавшим потребовалась экстренная помощь.

Сообщение о происшествии поступило с указанием, что точное местоположение пострадавших неизвестно. На поиски незарегистрированной группы отправились спасатели МЧС России и ГКУ РК «Крым-СПАС». Туристов обнаружили в районе реки Бурульча, на Лопуховой поляне.

Всего в группе находилось 14 человек. Спасатели эвакуировали семью из пятерых человек и передали медикам для оказания необходимой помощи.

В операции были задействованы пять специалистов МЧС и одна единица техники.