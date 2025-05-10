В Самаре из горящего дома эвакуировали 15 человек

— Сообщение о возгорании поступило в субботу, 10 мая, в 05:34. В квартире загорелись домашние вещи, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Из огня спасли 4 человека, эвакуировали — 15 человек, в числе которых 5 детей, — отметили в сообщении.