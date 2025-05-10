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Мать троих детей осудят за мошенничество с соцвыплатами под Воронежем

Женщина была лишена родительских прав, но продолжала получать пособие.

Источник: Комсомольская правда

Новоусманский райсуд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигуранткой которого стала многодетная мать. Женщину заподозрили в мошенничестве при получении соцвыплат. Об этом рассказали в райсуде.

Там пояснили, что в 2020 году мать троих несовершеннолетних детей получила выплату по потере кормильца от социального фонда России. Однако позже её лишили родительских прав. Решение принял Советский райсуд Воронежа в январе 2022 года.

Однако горе-мать продолжала получать выплаты по потере кормильца до конца декабря 2024 года. В результате она незаконно завладела бюджетными средствами на сумму 424 195 рублей 29 копеек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина находится под подпиской о невыезде.