Мать троих детей осудят за мошенничество с соцвыплатами под Воронежем

Новоусманский райсуд готовится к рассмотрению уголовного дела, фигуранткой которого стала многодетная мать. Женщину заподозрили в мошенничестве при получении соцвыплат. Об этом рассказали в райсуде.
Там пояснили, что в 2020 году мать троих несовершеннолетних детей получила выплату по потере кормильца от социального фонда России. Однако позже её лишили родительских прав. Решение принял Советский райсуд Воронежа в январе 2022 года.
Однако горе-мать продолжала получать выплаты по потере кормильца до конца декабря 2024 года. В результате она незаконно завладела бюджетными средствами на сумму 424 195 рублей 29 копеек.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина находится под подпиской о невыезде.