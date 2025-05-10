В Ростовской области автобус с туристами попал в аварию

В Ростовской области произошла смертельная авария с автобусом. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 9 мая на автодороге «Морозовск-Цимлянск». Автомобиль «Ока» при повороте направо вылетел на встречную полосу и врезался в автобус «Неоплан», под управлением 37-летнего шофера.
В автобусе ехали 52 туриста и два водителя. Люди возвращались из Элисты в Воронеж. Никто из пассажиров не пострадал, а вот 57-летний водитель «Оки» скончался на месте до приезда скорой помощи.
Днем ранее, 8 мая, на автодороге «Азов-Ейск» 24-летний водитель на «Ладе Гранте» пересек сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой «Ладой». В результате аварии погиб 37-летний водитель второго автомобиля и 24-летний пассажир первого.
Госавтоинспекция Ростовской области напоминает: выезд на полосу встречного движения — это маневр, представляющий опасность для жизни. Прежде чем выполнять обгон, нужно убедиться в его безопасности.