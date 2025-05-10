Гвардейцы спасли в Астане девушку с приступом

Происшествие случилось в районе Салтанат сарайы. Девушке неожиданно стало плохо по пути от автобусной остановки. Ситуация требовала немедленного реагирования и гвардейцы не подвели.
Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, старший лейтенант Бағлан Татей, лейтенант Адилет Муратов и рядовой Даниал Сарсенгалиев отвели девушку в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь.
Когда девушка подошла к нам, было видно, что ей очень плохо — она шаталась и едва держалась на ногах. Мы сразу увели ее с проезжей части, чтобы исключить риск травмы. У нее началось что-то похожее на эпилептический приступ: руки дрожали, взгляд был расфокусирован. Мы положили пострадавшую на бок, поддерживали голову, старались не дать потерять сознание до приезда скорой. Постоянно говорили с ней, чтобы она не отключалась. Главное было — не дать ей упасть и навредить себе.
Гвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, которая вскоре доставила пострадавшую в городскую больницу.