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Гвардейцы спасли в Астане девушку с приступом

В Астане военнослужащие Национальной гвардии МВД РК помогли девушке, у которой недалеко от проезжей части внезапно случился приступ, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Происшествие случилось в районе Салтанат сарайы. Девушке неожиданно стало плохо по пути от автобусной остановки. Ситуация требовала немедленного реагирования и гвардейцы не подвели.

Как рассказали в пресс-службе Национальной гвардии МВД РК, старший лейтенант Бағлан Татей, лейтенант Адилет Муратов и рядовой Даниал Сарсенгалиев отвели девушку в безопасное место и оказали первую медицинскую помощь.

Когда девушка подошла к нам, было видно, что ей очень плохо — она шаталась и едва держалась на ногах. Мы сразу увели ее с проезжей части, чтобы исключить риск травмы. У нее началось что-то похожее на эпилептический приступ: руки дрожали, взгляд был расфокусирован. Мы положили пострадавшую на бок, поддерживали голову, старались не дать потерять сознание до приезда скорой. Постоянно говорили с ней, чтобы она не отключалась. Главное было — не дать ей упасть и навредить себе.

рассказал старший лейтенант Бағлан Татей

Гвардейцы незамедлительно вызвали скорую помощь, которая вскоре доставила пострадавшую в городскую больницу.