Гвардейцы спасли в Астане девушку с приступом

Когда девушка подошла к нам, было видно, что ей очень плохо — она шаталась и едва держалась на ногах. Мы сразу увели ее с проезжей части, чтобы исключить риск травмы. У нее началось что-то похожее на эпилептический приступ: руки дрожали, взгляд был расфокусирован. Мы положили пострадавшую на бок, поддерживали голову, старались не дать потерять сознание до приезда скорой. Постоянно говорили с ней, чтобы она не отключалась. Главное было — не дать ей упасть и навредить себе.