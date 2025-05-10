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В Кыштыме при столкновении двух иномарок во время дождя погибла девушка

Водитель одной из машин выехал на полосу встречного движения.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Смертельная авария произошла 9 мая 2025 года вечером на 7 километре автодороги Кыштым-Тайгинка-Сайма. В ДТП погибла девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

По предварительным данным, 41-летний водитель за рулём Kia Rio во время дождя выехал на полосу встречного движения, где врезался в Lifan X50 под управлением 35-летнего мужчины. В результате столкновения погибла 23-летняя девушка — пассажир китайского кроссовера.

Также травмы получили водители и ещё одна 30-летняя пассажирка, их госпитализировали.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.