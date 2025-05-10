В Кыштыме при столкновении двух иномарок во время дождя погибла девушка

Смертельная авария произошла 9 мая 2025 года вечером на 7 километре автодороги Кыштым-Тайгинка-Сайма. В ДТП погибла девушка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.
По предварительным данным, 41-летний водитель за рулём Kia Rio во время дождя выехал на полосу встречного движения, где врезался в Lifan X50 под управлением 35-летнего мужчины. В результате столкновения погибла 23-летняя девушка — пассажир китайского кроссовера.
Также травмы получили водители и ещё одна 30-летняя пассажирка, их госпитализировали.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.