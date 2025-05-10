В Кыштыме при столкновении двух иномарок во время дождя погибла девушка

По предварительным данным, 41-летний водитель за рулём Kia Rio во время дождя выехал на полосу встречного движения, где врезался в Lifan X50 под управлением 35-летнего мужчины. В результате столкновения погибла 23-летняя девушка — пассажир китайского кроссовера.