В Омской области произошло лобовое столкновение: машины разбиты вдребезги

Серьёзное ДТП произошло в Омской области в ночь на 10 мая. На федеральной трассе Челябинск — Новосибирск, в районе 753-го километра, в Марьяновском районе, лоб в лоб столкнулись две «Лады Приоры». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, один водитель направлялся в сторону Исилькуля, второй — в Омск.