В Омской области произошло лобовое столкновение: машины разбиты вдребезги

Серьёзное ДТП произошло в Омской области в ночь на 10 мая. На федеральной трассе Челябинск — Новосибирск, в районе 753-го километра, в Марьяновском районе, лоб в лоб столкнулись две «Лады Приоры». Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, один водитель направлялся в сторону Исилькуля, второй — в Омск.
По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу, что и стало причиной жесткого удара. От столкновения обе легковушки отбросило в кювет. Один из автомобилей сильно изуродован: вырваны двери и колёса, кузов разрушен, на корпусе — следы крови. Вторая машина перевернулась на крышу, её кузов также получил серьёзные повреждения.
Несмотря на масштаб разрушений, оба водителя выжили. Их госпитализировали, личности участников и точные обстоятельства аварии уточняются.