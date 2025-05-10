Зарядное устройство вспыхнуло у челнинки в квартире

В квартире многоэтажного дома Набережных Челнах вспыхнул пожар из-за загоревшегося зарядного устройства, сообщили в Главном управлении МЧС России по Татарстану.
Огонь охватил площадь в 8 кв. метров на первом этаже дома по проспекту Сююмбике. Горели вещи и мебель. Прибывшие пожарные с помощью маски спасаемого от дыхательного аппарата на сжатом воздухе спасли 48-летнюю женщину. Она не пострадала.
Предварительно, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования — загорелось оставленное без присмотра зарядное устройство для телефона.
В МЧС напоминают, что необходимо использовать сертифицированные зарядные устройства; не оставлять без присмотра гаджеты на зарядке; не оставлять телефон на солнце, не класть его на работающие батареи отопления; не заряжать технику ночью; не класть телефон под подушку или рядом с кроватью. Если телефон зарядился до 100%, надо отключить его от сети.