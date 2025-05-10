Зарядное устройство вспыхнуло у челнинки в квартире

В МЧС напоминают, что необходимо использовать сертифицированные зарядные устройства; не оставлять без присмотра гаджеты на зарядке; не оставлять телефон на солнце, не класть его на работающие батареи отопления; не заряжать технику ночью; не класть телефон под подушку или рядом с кроватью. Если телефон зарядился до 100%, надо отключить его от сети.