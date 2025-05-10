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Появились подробности о состоянии ростовчанина, которого ранили на набережной

Что произошло с мужчиной, который пострадал во время конфликта на ростовской набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 9 мая произошел конфликт на набережной. Один из его участников — мужчина — попал в больницу. Источник рассказал «КП-Ростов-на-Дону», в каком состоянии находится пострадавший.

По словам источника, предварительно, у мужчины ножевое ранение в живот. Однако травма не угрожает его жизни. Пока ростовчанин находится в медицинском учреждении.

Напомним, о происшествии сообщили в региональном управлении МВД. Во время патрулирования улиц полицейские заметили потасовку. Сотрудники остановили конфликт. Однако к этому моменту уже был один пострадавший — ему вызвали скорую помощь.