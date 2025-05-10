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В Самаре внедорожник Haval врезался в столб и едва не влетел в здание

9 мая на улице Самарской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием китайского внедорожника Haval.

9 мая на улице Самарской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием китайского внедорожника Haval.

Как видно на видео, присланном подписчиком нашего телеграм-канала «МК в Самаре», водитель автомобиля неудачно припарковался — в результате машина врезалась в фонарный столб, частично выехала на тротуар и едва не столкнулась с фасадом здания.

На месте аварии видно, что внедорожник получил серьёзные повреждения: деформированы как передняя, так и задняя части кузова. Информации о пострадавших пока не поступало.

Посмотреть видео с места происшествия можно в нашем телеграм-канале.

Ранее мы писали, что в Тольятти несколько человек избили 13-летнего подростка. Его доставили в больницу в тяжёлом состоянии.