В Самаре внедорожник Haval врезался в столб и едва не влетел в здание

9 мая на улице Самарской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием китайского внедорожника Haval.
Как видно на видео, присланном подписчиком нашего телеграм-канала «МК в Самаре», водитель автомобиля неудачно припарковался — в результате машина врезалась в фонарный столб, частично выехала на тротуар и едва не столкнулась с фасадом здания.
На месте аварии видно, что внедорожник получил серьёзные повреждения: деформированы как передняя, так и задняя части кузова. Информации о пострадавших пока не поступало.
Посмотреть видео с места происшествия можно в нашем телеграм-канале.
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