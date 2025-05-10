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Пешеход погиб под колесами фуры в Могилевской области

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход, произошло в Могилевской области, сообщили в субботу в УВД Могилевского облисполкома.

Источник: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

Авария произошла в районе 19-го километра автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск в деревне Красница-1 Могилевского района.

34-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом совершил наезд на 63-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги.

рассказали в УВД Могилевского облисполкома

Там также отметили, что от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции в очередной раз призвали водителей быть максимально осторожными и внимательными при управлении своим транспортом.

Также соблюдать определенные правила необходимо и пешеходам. В частности, в темное время суток обязательно обозначать себя фликерами и не выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности своих действий.