Пешеход погиб под колесами фуры в Могилевской области

Авария произошла в районе 19-го километра автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск в деревне Красница-1 Могилевского района.
34-летний водитель автомобиля MAN с полуприцепом совершил наезд на 63-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги.
Там также отметили, что от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
В Госавтоинспекции в очередной раз призвали водителей быть максимально осторожными и внимательными при управлении своим транспортом.
Также соблюдать определенные правила необходимо и пешеходам. В частности, в темное время суток обязательно обозначать себя фликерами и не выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности своих действий.