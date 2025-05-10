На пожаре в многоэтажке в Феодосии спасли 11 человек, среди которых дети

11 человек спасли в Феодосии, где минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. По сообщению ГУ МЧС по РК, в пгт Приморский загорелась квартира на четвертом этаже. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали более 40 человек, жильцов незамедлительно вывели на улицу. Пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован.