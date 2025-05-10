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На пожаре в многоэтажке в Феодосии спасли 11 человек, среди которых дети

Один человек доставлен в больницу.

Источник: МЧС РФ

11 человек спасли в Феодосии, где минувшей ночью произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. По сообщению ГУ МЧС по РК, в пгт Приморский загорелась квартира на четвертом этаже. Из-за сильного задымления спасатели эвакуировали более 40 человек, жильцов незамедлительно вывели на улицу. Пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован.

«Звеном газодымозащитной службы при помощи спасустройств спасено 11 человек, из них 2 ребенка. На пожаре обнаружен пострадавший — хозяин квартиры, госпитализирован. Так же огнеборцы эвакуировали 41 человека», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

У пострадавшего мужчины — термические ожоги. Ему оказывают помощь медики.

Причины возгорания устанавливаются.