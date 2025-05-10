Под Могилевом фура сбила насмерть пешехода на проезжей части

УВД Могилевского облисполкома сообщило, что под областным центром фура сбила насмерть пешехода на проезжей части.
Уточняется, что ДТП со смертельным исходом произошло на 19-м километре дороги Р-93 Могилев-Бобруйск, а конкретно — в деревне Красница-1 Могилевского района. За рулем грузового MAN с полуприцепом находился 34-летний водитель. Погибший на месте от полученных травм 63-летний пешеход был на проезжей части дороги.
УВД Могилевщины проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.
Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.
А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.
Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.