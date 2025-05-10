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Под Могилевом фура сбила насмерть пешехода на проезжей части

В Могилевском районе фура сбила насмерть пешехода на проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

УВД Могилевского облисполкома сообщило, что под областным центром фура сбила насмерть пешехода на проезжей части.

Уточняется, что ДТП со смертельным исходом произошло на 19-м километре дороги Р-93 Могилев-Бобруйск, а конкретно — в деревне Красница-1 Могилевского района. За рулем грузового MAN с полуприцепом находился 34-летний водитель. Погибший на месте от полученных травм 63-летний пешеход был на проезжей части дороги.

УВД Могилевщины проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, потеплеет ли в Беларуси в ближайшие дни. Пока Белгидромет говорит про отрицательную температурную аномалию. Еще сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено из-за заморозков по всей Беларуси и в Минске 10 мая.

А губернатор Гродненской области Юрий Караев обратился к российской певице Полине Гагариной.

Кроме того, «Минсктранс» предупредил об изменении в движении сразу пяти автобусных маршрутов с 10 мая.