48-летний мотоциклист погиб в ДТП под Иркутском

В минувшую пятницу на Александровском тракте в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.
По предварительной информации, трагедия произошла днем 9 мая. Водитель автомобиля «Mitsubishi Grandis», выполняя поворот налево, не уступила дорогу мотоциклу «Yamaha Dragstar», которым управлял 48-летний мужчина.
— В результате происшествия 48-летний мотоциклист от полученных травм скончался в больнице. Водитель хетчбека не пострадала, — рассказали в дорожной полиции.
Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделить соблюдению скоростного режима и дистанции, а также уступать дорогу транспортным средствам с более высокой скоростью.