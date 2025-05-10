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48-летний мотоциклист погиб в ДТП под Иркутском

Водитель хетчбека не пострадала.

Источник: ГУ МВД

В минувшую пятницу на Александровском тракте в Иркутском районе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения с автомобилем погиб мотоциклист. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции Иркутской области.

По предварительной информации, трагедия произошла днем 9 мая. Водитель автомобиля «Mitsubishi Grandis», выполняя поворот налево, не уступила дорогу мотоциклу «Yamaha Dragstar», которым управлял 48-летний мужчина.

— В результате происшествия 48-летний мотоциклист от полученных травм скончался в больнице. Водитель хетчбека не пострадала, — рассказали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание следует уделить соблюдению скоростного режима и дистанции, а также уступать дорогу транспортным средствам с более высокой скоростью.