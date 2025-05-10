Следователи устанавливают причины смерти подростка в Калининграде

Как стало известно, около одного из жилых домов на улице Инженерной было найдено тело ребенка с признаками падения с большой высоты.
По предварительной версии следствия, подросток оказался на крыше девятиэтажного строения вместе с товарищем, откуда произошел несчастный случай — ребенок сорвался и получил травмы, не совместимые с жизнью. Произошедшее привело к мгновенной кончине пострадавшего.
Оперативно прибывшие сотрудники следственного отдела организовали осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и начали проведение комплекса мероприятий, необходимых для полного выявления всех обстоятельств инцидента. Причины события будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства.