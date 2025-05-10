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Следователи устанавливают причины смерти подростка в Калининграде

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области проводит проверку по факту трагической гибели 13-летнего мальчика.

Источник: KaliningradToday

Как стало известно, около одного из жилых домов на улице Инженерной было найдено тело ребенка с признаками падения с большой высоты.

По предварительной версии следствия, подросток оказался на крыше девятиэтажного строения вместе с товарищем, откуда произошел несчастный случай — ребенок сорвался и получил травмы, не совместимые с жизнью. Произошедшее привело к мгновенной кончине пострадавшего.

Оперативно прибывшие сотрудники следственного отдела организовали осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и начали проведение комплекса мероприятий, необходимых для полного выявления всех обстоятельств инцидента. Причины события будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства.