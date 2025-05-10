Погоня по тротуару: водитель пытался скрыться от инспектора, едва не сбив пешеходов, а затем предложил взятку

Vaib.uz (Узбекистан. 10 мая). На днях в социальных сетях распространилось видео из Самаркандской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля Lacetti, проигнорировав требование инспектора остановиться, выезжает на тротуар и скрывается с места. Очевидцы утверждали, что машина проехала в опасной близости от пешеходов, едва не сбив нескольких из них.