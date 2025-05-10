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Погоня по тротуару: водитель пытался скрыться от инспектора, едва не сбив пешеходов, а затем предложил взятку

Vaib.uz (Узбекистан. 10 мая). На днях в социальных сетях распространилось видео из Самаркандской области. На кадрах видно, как водитель автомобиля Lacetti, проигнорировав требование инспектора остановиться, выезжает на тротуар и скрывается с места. Очевидцы утверждали, что машина проехала в опасной близости от пешеходов, едва не сбив нескольких из них.

Источник: Vaib.Uz

Водитель решил, что он сможет избежать ответственности, скрывшись с места происшествия. Но, как показывает практика, такие побеги заканчиваются очень быстро. На территории области была объявлена операция «Перехват», и спустя несколько часов нарушителя задержали.

Как сообщили в УБДД, при проверке документов выяснилась причина побега — водитель без разрешения затонировал лобовое и передние боковые стёкла автомобиля. На него составили административный протокол за неподчинение сотруднику правоохранительных органов, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

Однако история получила неожиданное продолжение. Во время профилактической беседы с представителями правоохранительных органов водитель попытался «решить вопрос» — он предложил сотрудникам взятку в размере 6 миллионов 200 тысяч сумов. В результате нарушителя задержали с поличным при передаче денег.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса (дача взятки). Ведётся следствие.