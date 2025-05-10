Руководители крупного строительного предприятия скрыли более 1 млн рублей налогов

В частности, директор и главный бухгалтер строительного предприятия фиктивно увеличивали затраты, тем самым уменьшая прибыль. Это позволило снижать налоговые отчисления. Как уточнили в МВД, руководители оформляли подложные документы о движении товаров и средств, а директор другой компании обналичивал эти деньги.
В результате за три года в бюджет государства недоплатили более 1,3 млн рублей. Деньги тратили на личные нужды и незаконные денежные вознаграждения должностным лицам госорганизаций.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Участникам незаконной схемы грозит до 12 лет лишения свободы.