Руководители крупного строительного предприятия скрыли более 1 млн рублей налогов

В частности, директор и главный бухгалтер строительного предприятия фиктивно увеличивали затраты, тем самым уменьшая прибыль. Это позволило снижать налоговые отчисления. Как уточнили в МВД, руководители оформляли подложные документы о движении товаров и средств, а директор другой компании обналичивал эти деньги.