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Руководители крупного строительного предприятия скрыли более 1 млн рублей налогов

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли в двух организациях Полоцкого района схему по сокрытию доходов от налогообложения. Об этом сообщил телеграм-канал МВД Беларуси.

Источник: OL

В частности, директор и главный бухгалтер строительного предприятия фиктивно увеличивали затраты, тем самым уменьшая прибыль. Это позволило снижать налоговые отчисления. Как уточнили в МВД, руководители оформляли подложные документы о движении товаров и средств, а директор другой компании обналичивал эти деньги.

В результате за три года в бюджет государства недоплатили более 1,3 млн рублей. Деньги тратили на личные нужды и незаконные денежные вознаграждения должностным лицам госорганизаций.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Участникам незаконной схемы грозит до 12 лет лишения свободы.