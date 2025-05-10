Домработницу с 25 миллионами поймали под Петербургом: владелец купюр использовал балкон в качестве сейфа

7 мая бизнесмен обратился в полицию с заявлением о пропаже денег. По его словам, сумма хранилась в коробке на балконе его квартиры в доме № 14 на Смоленской улице. Владелец обнаружил пропажу после возвращения из поездки в Екатеринбург.
Подозрение пало на 48-летнюю домработницу, которая перестала выходить на связь. Оперативники установили, что женщина скрывалась в деревне Коваши Ломоносовского района Ленобласти. Ее задержали, похищенные деньги изъяли.
Как выяснилось, у подозреваемой уже была судимость за кражу, сейчас она проходит по новому уголовному делу. Решается вопрос о мере пресечения.