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Прокурор Зауралья организовал проверку по факту ДТП с подростком

Несовершеннолетний пассажир получил травмы и был госпитализирован.

Источник: Аргументы и факты

Прокурорская проверка организована в Курганской области после ДТП в Мишкинском округе. В результате аварии пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает главное надзорное ведомство региона.

Авария произошла 9 мая. Местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору связи, а потом в дерево. В результате аварии пассажир-подросток получил травмы и был госпитализирован.

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку ЧП и дать оценку полноте принимаемых уполномоченными органами мер, направленных на предотвращение детского травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения.

Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту данной аварии.