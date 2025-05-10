Прокурор Зауралья организовал проверку по факту ДТП с подростком

Прокурорская проверка организована в Курганской области после ДТП в Мишкинском округе. В результате аварии пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает главное надзорное ведомство региона.
Авария произошла 9 мая. Местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2115 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору связи, а потом в дерево. В результате аварии пассажир-подросток получил травмы и был госпитализирован.
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку ЧП и дать оценку полноте принимаемых уполномоченными органами мер, направленных на предотвращение детского травматизма и обеспечение безопасности дорожного движения.
Также на контроле прокуратуры находятся ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственными органами по факту данной аварии.