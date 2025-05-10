Торфяной пожар возник в Кореличском районе Гродненской области, сообщает МЧС Беларуси.
9 мая стало известно, что рядом с деревней Скоричи Кореличского района горит торфяное поле. Об этом сообщил очевидец.
Пять единиц техники МЧС и полтора десятка спасателей работают на месте пожара. Помогает им трактор сельхозпредприятия.
«Угрозы жизни и безопасности населения нет. Возгорание локализовано. Подразделения МЧС продолжают работу на месте до полной ликвидации», — сказано в телеграм-канале.
Также сообщается про сбор райкомиссии по чрезвычайным ситуациям для координации и оперативного реагирования.