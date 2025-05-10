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Торфяной пожар возник в Кореличском районе

Поле торфа горит в Кореличском районе.

Источник: МЧС Беларуси

Торфяной пожар возник в Кореличском районе Гродненской области, сообщает МЧС Беларуси.

9 мая стало известно, что рядом с деревней Скоричи Кореличского района горит торфяное поле. Об этом сообщил очевидец.

Пять единиц техники МЧС и полтора десятка спасателей работают на месте пожара. Помогает им трактор сельхозпредприятия.

«Угрозы жизни и безопасности населения нет. Возгорание локализовано. Подразделения МЧС продолжают работу на месте до полной ликвидации», — сказано в телеграм-канале.

Также сообщается про сбор райкомиссии по чрезвычайным ситуациям для координации и оперативного реагирования.